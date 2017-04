\Belum Banyak Tergarap, Potensi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Besar\

JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim yang besar di dunia. Namun besarnya jumlah umat Muslim di Indonesia tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang besar. Sebab, belum banyak masyarakat mengenal ekonomi syariah.

"Soal produk misalnya kita tertinggal jauh dari Malaysia, potensi pasar yang besar belum tergarap karena model produknya masih sekedar jadi substitusi dengan bank konvensional," kata dia kepada Okezone.

Dia mengakui, belakangan ini keuangan syariah terkena imbas pelemahan ekonomi. Namun dia meyakini ke depannya industri ekonomi syariah di Indonesia bisa berkembang pesat.

"Memang industri syariah dalam beberapa tahun terakhir terkena imbas pelemahan ekonomi, tapi dalam jangka panjang Indonesia sebagai negara Muslim pasti butuh industri ekonomi syariah," tukasnya.

(kmj)