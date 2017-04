\Riset Saham Asjaya Indosurya: IHSG Berpeluang Rebound ke 5.620 - 5.680\

JAKARTA - Pada perdagangan hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound terbatas. IHSG diperkirakan bergerak di kisaran 5.620 hingga 5.680.



Analis First Asia Capital David Sutyanto memprediksi IHSG bergerak bervariasi menyusul meningkatnya kekhawatiran risiko geopolitik kawasan Asia.



"Harga minyak mentah yang menguat tadi malam akan berimbas positif pada perdagangan saham sektor energi hari ini," ujarnya dalam riset tertulis, Selasa (11/4/2017).



Sementara itu, data inflasi Maret China yang diperkirakan naik 1,1% (yoy) menjadi sentimen di kawasan Asia



"Dari domestik, sentimen pasar lebih digerakkan oleh antisipasi pasar atas rilis laba kuartal I-2017 oleh sejumlah emiten sektoral," tambah dia.



Adapun saham - saham yang menjadi rekomendasi First Asia Capital adalah TLKM, PTBA, ADRO, BBTN, RALS, INDF, ICBP, ELSA, CTRA, BEST.

