\Menguat Terbatas, Rupiah Bergerak ke Level Rp13.280\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pada pagi ini dibuka menguat. Rupiah masih bertahan pada level Rp13.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (11/4/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia dibuka menguat ke Rp13.280 per USD. Rupiah kembali menguat 4 poin atau 0,05% ke Rp13.279 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di rentang Rp13.270-Rp13.288 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, komoditas masih menopang rupiah, meskipun ruang penguatan terbatas.

"Rupiah menguat ketika dolar melemah merata di Asia," ungkapnya dalam riset.

Di pembukaan Senin, rupiah sempat tertekan tetapi akhirnya menguat tajam jelang penutupan. Secara umum kenaikan harga komoditas dan aliran dana asing ke instrumen keuangan masih menjadi penopang utama rupiah.

Sementara itu, Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 5 poin atau 0,04% ke Rp13.278 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.253 per USD hingga Rp13.365 per USD.