\Harga Minyak Dunia Naik Akibat Ladang Minyak Libya Ditutup\

NEW YORK - Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada Senin (Selasa pagi WIB). Kenaikan terjadi akibat penutupan salah satu ladang minyak utama Libya selama akhir pekan.



Ladang minyak Sharara Libya ditutup pada Minggu 9 April setelah sebuah kelompok memblokir jaringan pipa yang menghubungkan ladang tersebut ke terminal minyak.

Selain itu, para analis mengatakan tindakan AS menyerang pangkalan militer Suriah baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik bisa meluas di Timur Tengah dan mempengaruhi produksi minyak global.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik USD0,84 menjadi menetap di USD53,08 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD0,74 menjadi ditutup pada USD55,98 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)