\Uni Eropa Jangan Gunakan Isu Lingkungan untuk Diskriminasi Sawit!\

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyampaikan kepriatinan atas resolusi parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Para Menteri dalam Council of Palm Oil Producting Countries (CPOPC) menyusun simpulan akhir bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara penghasil utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut.

Menteri Kordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution pun mengelar pertemuan dengan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di kantor Kementrian Kordinator bidang Perekonomian.

Menko Darmin mengatakan, Resolusi dianggap kontradiktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya berkelanjutan.

"Anggota CPOPC memandang bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung di dalam perdagangan," ujar Darmin di Kantor Kementrian Koordinator bidang Perekonomian,Jakarta,Selasa (11/4/2017)

Di dalam pertemuan tadi juga sudah disepakati rencana kegiatan reflection yang dipersiapkan terkait juga dengan Resolusi dari Uni Eropa tersebut. Rencana tersebut antara lain, produk kelapa sawit memang sangat kompetitif di tingkat dunia, namun menghadapi banyak saingan dan tantangan.

"Indikasi tantangan antara lain; kampanye negatif terkait lingkungan hidup dan kesehatan, itu memang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu," jelas Darmin.