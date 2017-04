\Menguat Terbatas, Rupiah Bergerak ke Level Rp13.290\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka stagnan. Meski demikian, Rupiah masih bertahan pada level Rp13.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (12/4/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia dibuka melemah tipis ke Rp13.290 per USD. Rupiah kembali melemah 9 poin atau 0,07% ke Rp13.290 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di rentang Rp13.288-Rp13.305 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah terus menguat, menunggu debat cagub.

"Rupiah menguat walaupun hanya tipis, bertahan di bawah 13.300 hingga penutupan Selasa kemarin. Kurs lain di Asia menguat lebih dalam terhadap dollar dibanding rupiah," jelasnya dalam riset.

Debat cagub DKI Jakarta untuk pilkada II akan menandai dimulainya dominasi isu politik di pasar keuangan domestik. Ruang penguatan rupiah tersedia walaupun terbatas dalam jangka pendek.

Sementara itu, Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 19 poin atau 0,14% ke Rp13.297 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.278 per USD hingga Rp13.313 per USD.