\Mendag Senang Masyarakat Mulai Nikmati Harga Murah \

JAKARTA - Sore ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan harga dan pasokan untuk tiga bahan pokok yang telah ditetapkan harganya oleh Pemerintah ke sejumlah ritel modern di Jakarta.

Kunjungan tersebut untuk memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng dan daging yang sebelumnya telah disepakati bersama pengusaha ritel Indonesia.

Ritel modern pertama yang dikunjungi yaitu Carrefour Duta Merlin di Jakarta Pusat. Di ritel ini, gula pasir dijual dengan harga Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per kg dan daging beku Rp80.000 per kg.

‎"Senang karena masyarakat bisa menikmati dengan harga rendah," ungkapnya di Carrefour Duta Merlin, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Setelah mengunjungi Carrefour, Mendag melanjutkan perjalanan untuk melakukan peninjauan ke ritel modern lain yaitu ke Hypermart Gajah Mada Plaza dan ‎Hero Sarinah.

"Untuk memastikan terlaksananya kebijakan ini, Kemendag turut memfasilitasi penandatanganan MoU antara Aprindo dengan distributor gula, minyak goreng, dan daging," jelasnya.

Mendag menjelaskan, dalam MoU telah dicapai kesepakatan harga jual gula dari produsen sebesar Rp11.900 per kg franco DC dengan kemasan 1 kg, dan Rp10.900 per kg loco pabrik yang dikemas ukuran 50 kg yang untuk dikemas ulang dalam kemasan 1 kg oleh masing-masing ritel.

Untuk daging beku, harga jual dari distributor sebesar Rp75.000 per kg dan dijual di ritel Rp80.000 per kg. Sementara itu untuk minyak goreng, harga jual dari produsen Rp10.500 per liter dan dijual di ritel Rp11 ribu per liter.

"Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha," tukasnya.