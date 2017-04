\Transfer ke Daerah Naik 9 Kali Lipat, Kesenjangan Justru Melebar\

JAKARTA - Pemerintah sejak tahun 2001 lalu telah meningkatkan anggaran transfer ke daerah. Hal ini dilakukan agar pembangunan di Indonesia dapat merata dan tak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, hingga saat ini tercatat anggaran transfer ke daerah mengalami peningkatan hingga 9 kali lipat. Peningkatan anggaran transfer ke daerah pun jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan anggaran Kementerian atau Lembaga.

"Sejak 2001 meningkat 9 kali lipat transfer ke daerah dan melampaui anggaran K/L yang hanya 8 kali lipat. Dalam 2 tahun ini sudah melebihi dari belanja kementerian, lembaga," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/4/2017).

Hanya saja, anggaran ini tidak berdampak secara maksimal pada penurunan angka kemiskinan. Bahkan, gini rasio pada tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan gini rasio pada tahun 2007 lalu.

"Transfer ke daerah mencapai Rp765 triliun dibanding Rp764 triliun untuk K/L, tapi kesenjangan makin lebar," tuturnya.

Melebarnya kesenjangan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan per kapita di beberapa daerah. Sebagai contoh, pendapatan per kapita DKI Jakarta mencapai Rp109 juta. Angka ini berbeda jauh dibandingkan pendapatan per kapita Maluku Utara yang hanya mencapai Rp5,1 juta.

"Gini rasio kita masih 0,397. Itu walaupun sudah turun, tapi dibandingkan tahun 2007, 0,37 paling bagus. Tahun 2008 dan 2009 naik sampai 0,4, 2014 baru mulai turun. Artinya kesenjangan itu masih lebar," ungkapnya.

Untuk itu, pencairan anggaran transfer ke daerah akan diperketat. Pemerintah pusat pun akan melihat kebermanfataan anggaran ini melalui proyek pembangunan yang dijalankan.

"Ini membuktikan kuatnya pemerintahan sekarang untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Sesuai prinsip money follow program, maka setiap penyerahan kewenangan harus disertai penyerahan dokumen, SDM dan sumber pendanaan. Maka itu ada desentralisasi fiskal, ada penyerahan wewenang dalam mengelola. Baik pajak atau retribusi," tutupnya.