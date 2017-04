\Wall Street Meluncur Turun Tertekan Banyaknya Sentimen Negatif\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka terkoreksi dengan indeks S&P 500 ditutup di bawah tingkat tertinggi mereka untuk pertama kalinya sejak Pemilu. Kekhawatiran geopolitik dan komentar Presiden Donald Trump telah membuat dolar AS dan suku bunga terjaga.

Trump, dalam sebuah wawancara Wall Street Journal, mengatakan bahwa dolar saat ini sudah terlalu kuat, meskipun dia juga mengatakan ingin melihat suku bunga tetap rendah. Pasalnya, dolar AS telah meningkat bersama dengan prospek suku bunga yang lebih tinggi.

Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 59,44 poin atau 0,29% ke 20.591,86, indeks S&P 500 kehilangan 8,85 poin atau 0,38% ke 2.344,93 dan Nasdaq Composite turun 30,61 poin atau 0,52% ke 5.836,16 .

Investor mencari perlindungan di saham defensif dan aset berisiko rendah lainnya. Sektor industri dan bahan dasar menjadi sektor yang turun paling dalam, disusul dengan sektor keuangan, sementara utilitas dan telekomunikasi memberikan S&P 500 tenaga.

Di indeks S&P, sektor keuangan turun 0,9% sehari menjelang hasil dari laporang keuangan tiga bank besar, yang akan menandai awal musim pendapatan perusahaan.

Sekira 6,2 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harian selama 20 hari perdagangan terakhir sebesar 6,6 miliar.