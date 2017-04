\Pasar Saham Asia Menguat, Didorong Pelemahan Dolar AS \

SINGAPURA - Dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil USD Treasury melemah setelah Presiden Donald Trump mengatakan dia lebih suka The Federal Reserve mempertahankan suku bunga rendah, karena dolar AS sudah terlalu kuat.

Meski demikian, pasar saham Asia bernasib lebih baik dari Wall Street, yang ditutup 0,3%-0,5% lebih rendah. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,15% pada awal perdagangan.

Sementara indeks Nikkei N225 Jepang merosot 1%. Pasar saham Australia turun 0,7%, meskipun tercatat sudah menghasilkan keuntungan 0,5% untuk minggu ini.

Di sisi lain, imbal hasil US Treasury tenor 10 Tahun diperdagangkan di 2,241%. US Treasury turun ke posisi terendah lima bulanan dari 2,239, tetapi pulih dan ditutup pada 2,296.

Sementara dolar AS 0,1% lebih rendah menjadi 108,86 yen per USD, berada di dekat titik terendah sejak November 17. Dolar Indeks DXY, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang, turun 0,6% menjadi 100,11.

Atmosfer politik di AS dan global menjadi perhatian utama investor minggu ini. Di sisi lain, data ekonomi Asia mungkin menjadi sentimen positif yang dapat ditunggu investor.