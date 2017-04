\Rupiah Rp13.264, Menguat Manfaatkan Lesunya Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka kembali melanjutkan penguatannya. Pasalnya, saat ini dolar AS masih tertekan pernyataan presiden AS Donald Trump.

Presiden AS Donald Trump dalam sebuah wawancara mengatakan, dia lebih suka The Federal Reserve mempertahankan suku bunga rendah, karena saat ini dolar AS sudah terlalu kuat. Hal ini pun memberikan tekanan pada Mata Uang Paman Sam tersebut.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 11 poin atau 0,08% ke Rp13.264 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah, berada di angka Rp13.253-Rp13.273 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 10 poin atau 0,08% ke Rp13.255 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.245 per USD hingga Rp13.274 per USD.

Sekadar informasi, dolar AS 0,1% lebih rendah menjadi 108,86 yen per USD, berada di dekat titik terendah sejak November 17. Dolar Indeks DXY, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang, turun 0,6% menjadi 100,11.