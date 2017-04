\Mendag Yakin Spekulan Tak Berani Lagi Mainkan Harga Pangan\

JAKARTA - Hari ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman lakukan peninjauan ke tiga pasar tradisional di Jakarta, yaitu Pasar Senen, Pasar Rawamangun dan Pasar Induk Beras Cipinang.

"Saat ini stok pangan menjelang Ramadhan dan hari raya aman, cabai yang selama ini mencapai Rp100 ribu per kg sudah turun Rp40 ribu per kg. Baik gula, daging, gula dan telur ayam stoknya tersedia, secara keseluruhan saya katakan stok kita aman," ungkap Amran di Pasar Rawamangun, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Mendag menyatakan persetujuan mengenai stok bahan pokok aman yang dikatakan Mentan. Menurutnya, jika ada defisit stok di pasar, maka Kemendag akan bergerak cepat dan memberikan suplai.

"Karena kami sudah memiliki stok pangan yang cukup. Sebagai gambaran saat ini harga gula di pasar Rp12.500 per kg dari semula Rp13.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per liter dan daging beku saya sampaikan harganya Rp80.000 per kg. Adanya penurunan harga ini mengindikasikan masyarakat bisa mendapatkan harga pangan pokok yang murah," jelasnya Mendag.

Terkait banyaknya spekulan komoditi bahan pokok Mendag menegaskan akan mendata semua distributor bahan pangan pokok. Jika menolak maka izinnya akan dicabut dan menganggap distributor tersebut telah melakukan perdagangan ilegal.

"Saya pastikan spekulan saat ini tidak akan berani, karena kami punya stok, Mentan juga punya stok. Kebijakan pengadaan stok ini tidak bersifat temporary, tetapi Kemendag dan Kementan akan terus mengawal dan mengevaluasi keberadaan stok pangan," pungkas Mendag.