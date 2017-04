\Potensial Naik, Bulog Tekan Harga Daging Ayam-Sapi\

SURABAYA – Harga ayam dan daging memiliki potensi besar mengalami kenaikan pada bulan ini. Perum Bulog Divre Jatim ingin mempertahankan harga yang ada saat ini sampai Lebaran.

Dari pantauan di pasar tradisional di Surabaya, harga ayam masih berada di kisaran Rp25.000- 26.000 per kg. Sementara daging sapi masih tetap stabil di harga Rp100.000 per kg. “Kalau daging sapi, harganya masih tetap selama beberapa bulan terakhir. Tapi, untuk ayam ada kenaikan Rp1.000 di sepanjang pekan ini,” ujar pedagang Pasar Wonokromo Nyomi Umiati.

Dia melanjutkan, daging sapi dan ayam tiap tahun selalu naik ketika pelaksanaan Ramadan. Pihaknya pun berharap kenaikan yang terjadi nanti tak sampai signifikan seperti tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu kenaikan harga daging sampai Rp30.000. Semoga saja tahun ini tak ada kenaikan yang besar,” ungkap dia.

Harga yang sama juga terjadi di Pasar Keputran. Baik harga daging sapi maupun ayam masih stabil. Para pedagang pun tak dibuat pusing dengan lonjakan harga dua komoditas utama yang menjadi buruan masyarakat.

“Seminggu ini harganya masih tetap kok . Tak ada kenaikan yang berarti, kami lebih nyaman menjualnya,” kata dia.

Kepala Bulog Divre Jatim Usep Karyana menuturkan, pihaknya melakukan pemantauan secara aktif untuk perkembangan harga daging dan ayam. Maka itu, operasi stabilitas harga rutin dilakukan untuk mencegah lonjakan harga yang tak masuk akal. “Sejauh ini aman, tapi kami selalu siap dengan kondisi apa pun. Semua pasokan dan stok tetap ada dan cukup,” ungkap dia.

Bulog, kata dia, berharap masyarakat tetap tenang dan tak perlu panik sebab semua pasokan yang ada masih cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan di Jatim. Beberapa komoditas dari Jatim bahkan menjadi tulang punggung nasional seperti gula, daging, serta ayam. Sebelumnya pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging.

Penetapan HET itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga tiga bahan pokok tersebut di tingkatan masyarakat. Komoditas gula ditetapkan HET sebesar Rp12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000 per kg.

Masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan tersebut di ritel modern mulai 10 April 2017. Kesepakatan lain yakni harga jual gula dari produsen sebesar Rp11.900 perkg franco DC dengan kemasan 1 kg dan Rp10.900 per kg loco pabrik yang dikemas ukuran 50 kg untuk dikemas lagi dalam kemasan 1 kg oleh masing-masing ritel.