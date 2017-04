\Ganti Dirut, Garuda Gabung Direktorat Operasi dan Direktorat Teknik \

JAKARTA - Maskapai penerbangan negara PT Garuda Indonesia Tbk menggabungkan dua posisi direktorat yaitu Direktur Operasi dan Direktur Teknik Pemeliharaan. Dua posisi tersebut sekarang menjadi satu sebagai Direktur Produksi.



Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang di gelar kemarin. Posisi Direktur Produksi saat ini dijabat oleh Puji Nur Handayani.



Deputi BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo mengatakan perubahan tersebut tidak melanggar regulasi Civil Aviation Safety Regulation (CASR).



Dalam peraturan CARS disebutkan bahwa maskapai penerbangan wajib mengangkat Direktur Operasi yang mempunyai latar belakang Pilot senior serta memiliki lisensi resmi.



Dalam implementasinya, maskapai dapat menggunakan nama jabatan yang berbeda, dengan tetap menunjuk pilot berlisensi dalam tubuh direktorat tersebut.



"Butir A memang wajib, tetapi di butir B apabila tidak dilakukan, bisa dengan nama yang berbeda, ada manager operasi dan sebagainya. Yang utama adalah 'degree of safety' dari perusahaan tetap kita jaga. Kan ada yang menjaga yaitu Chief of Maintenance dan Operation pasti ada kapten di situ, " ujar Gatot di Jakarta, Kamis (13/4/2017).



Mengacu kepada peraturan CASR, maka di bawah posisi Direktur Produksi akan diisi oleh, Chief of Operations dan Chief of Maintenance. Pada masing-masing posisi tersebut akan dipimpin oleh seorang pilot berlisensi resmi.



"Karena bukan pilot namanya Direktur Produksi dan nanti di bawahnya ada Chief of Maintenance dan Chief of Operations. Yang jadi chiefnya pilot juga. Jadi sesuai regulasi CASR 121 29 butir b kan dimungkinkan seperti itu," terangnya.



Hasil RUPS juga menetapkan Pahala N. Mansury sebagai Direktur Utama maskapai penerbangan plat merah tersebut. Pahala N. Mansury menggantikan Direktur Utama sebelumnya Arief Wibowo.

