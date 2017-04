\Harga Minyak Dunia Naik di Tengah Pelemahan Dolar AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB). Mahalnya harga minyak didorong melemahnya dolar AS yang membuat sentimen pasar untuk komoditas-komoditas yang jual dalam dolar AS.



Dolar AS jatuh terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (13/4). Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu (12/4) bahwa persediaan minyak mentah AS turun 2,2 juta barel pekan lalu menjadi 533,4 juta barel.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, bertambah USD0,07 menjadi menetap di USD53,18 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent Nort Sea untuk pengiriman Juni, naik USD0,03 menjadi ditutup pada USD55,89 per barel di London ICE Futures Exchange.

