\Harga Sembako Hari Ini, Gula Pasir Rp14.333 dan Daging Sapi Rp116.400 per Kg\

JAKARTA – Harga pangan di Jakarta hari ini cukup bervariasi. Beberapa komoditas pangan mengalami penurunan namun ada juga yang justru naik.

Sejumlah harga yang naik di antaranya Beras IR I yang naik Rp112 per kg menjadi Rp11.412 per kg dan Ayam Ras naik Rp116 menjadi Rp31.666 per ekor. Di sisi lain, harga gula pasir juga naik Rp89 menjadi RP14.333 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah turun Rp827 menjadi Rp69.962 per kg. Bawang merah juga mengalami penurunan Rp201 menjadi Rp33.333 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) naik Rp112 menjadi Rp11.412 per kg

- Beras IR.II (IR 64) naik Rp176 menjadi Rp10.639 per kg

- Beras IR.III (IR 64) naik Rp50 menjadi Rp9.717 per kg

- Beras Muncul.I turun Rp27 menjadi Rp11.385 per kg

- Beras IR42/Pera naik Rp199 menjadi Rp12.320 per kg

- Beras Setra I/Premium naik Rp53 menjadi Rp12.104 per kg

- Minyak Goreng Curah naik Rp65 menjadi Rp13.018 per kg

- Cabai Merah Keriting turun Rp80 menjadi Rp30.407 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) naik Rp39 menjadi Rp35.518 per kg

- Cabai Rawit Merah turun Rp827 menjadi Rp69.962 per kg

- Cabai Rawit Hijau turun Rp69 menjadi Rp44.000 per kg

- Bawang Merah turun Rp201 menjadi Rp33.333 per kg

- Bawang Putih naik Rp35 menjadi Rp42.407 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp116 menjadi Rp31.666 per ekor

- Telur Ayam Ras harga turun Rp69 menjadi Rp19.407 per kg.

- Gula Pasir naik Rp89 menjadi Rp14.333 per kg.

- Daging Sapi Has (Paha Belakang) turun Rp80 menjadi Rp123.125 per kg

- Daging Sapi Murni naik Rp25 menjadi Rp116.400 per kg.

