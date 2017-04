\Jelang Puasa Harga Terkendali, Daging Ayam Rp45 Ribu dan Ikan Bawal Rp25 Ribu\

JAKARTA - Menjelang bulan puasa, penjualan daging ayam dan ikan di Pasar Gondangdia belum mengalami kenaikan. Para pedagang menuturkan, tingkat penjualan masih berada dalam kisaran penjualan normal harian.

"Belum ada kenaikan pembeli, hanya ada kenaikan harga saja," terang Ella, pedagang ayam di pasar Gondangdia, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Saat ini, harga ayam potong dipatok dengan rentang harga Rp30.000 hingga Rp45.000 per ekor. Kenaikan harga yang terjadi masih dalam kisaran wajar. Ella mengaku dia dapat menjual sebanyak 25 ekor per harinya. Menurutnya tingginya penjualan terkait dengan banyaknya pembeli yang sifatnya langganan, seperti penjaja makanan.

"Tergantung langganan banyak apa tidak," ungkapnya.

Serupa dengan daging ayam, ikan segar yang dijual di pasar juga belum mengalami kenaikan. Penjualannya masih dalam tingkat normal penjualan harian.

"Belum ada kenaikan pembelian, masih biasa-biasa saja," ujar Dedi, pedagang ikan di Pasar Gondangdia.

Untuk jenis ikan yang paling banyak diburu oleh pembeli adalah jenis ikan bandeng, kembung, mujaer, dan bawal. Tiap jenis ikan tersebut terjual hingga tiga kilogram tiap harinya.

"Untuk pasar seperti kita, terjual sehari tiga kilogram. Sudah untunglah," terangnya.

Harga ikan pun cenderung fluktuatif mengikuti harga pusat penjualan ikan. Tetapi kenaikan atau penurunan yang terjadi masih dalam kisaran wajar.

"Harganya naik turun naik. Tergantung harga pusatnya di Muara Baru, sehari kadang-kadang berubah kadang-kadang tetap," ujarnya.

Ikan bandeng dan ikan kembung dipatok pada harga Rp40.000 per kg, ikan mujaer seharga Rp30.000 per kg dan bawal Rp25.000 per kg.

