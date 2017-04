\Menginspirasi, Menteri Susi Jadi Tokoh di Komik Legendaris Jepang!\

JAKARTA - Nama besar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ternyata tidak hanya tenar di dalam negeri. Bahkan, namanya sudah bergaung hingga ke Jepang.

Buktinya, sikap tegas Menteri Susi yang tak tak gentar menghadapi illegal fishing dan memproteksi laut dari Sabang sampai Merauke, menjadi inspirasi bagi komikus kenamaan Negeri Sakura Takao Saito, dalam komik Golgo 13, manga series. Komik tersebut masuk dalam genre action dan kriminal.

Salah satu halaman komik berbahasa Kanji tersebut, menggambarkan Menteri Susi dengan topi baret berkaca mata hitam sambil memegang cangkir dengan cawan. Gambar pada komik pun persis seperti foto Menteri Susi yang banyak beredar di sosial media. Pada halaman lain juga digambarkan sejumlah wartawan dan kapal yang dibom. Namun, belum diketahui secara pasti jalan cerita komik tersebut.

Diangkatnya Menteri Susi pada komik legendaris Jepang tersebut terungkap di Twitter. Salah satu pemilik akun di Twitter land memposting dan me-mention akun Menteri Susi.

"Vicihan san gung‏ @susipudjiastuti congratz mom You're at Golgo 13 (japanese manga) Your influence are legendary and inspiring across the world on all ages," demikian tulis akun tersebut, seperti dikutip, Jumat (14/4/2017).

Goglo 13 (Big Comic) adalah komik yang telah terbit sejak 1973. Kabarnya, komik terbitan Shogakukan tersebut terkenal di kalangan intelijen dunia karena temanya yang penuh teka-teki. Selain komik, Goglo 13 juga dipublikasikan versi televisi komersial Jepang dan juga video games.