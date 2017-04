\WOW! Harga Jam Tangan Ini Setara 90 Mobil Ferrari\

NEW YORK - Bagi Anda penggemar jam tangan mewah, tentu tidak asing dengan nama-nama seperti Rolex, Bulova, Cartier, Patek Philippe, Hublot atau Vacheron Constantin.

Jam tangan tersebut bukan sekadar penanda waktu, juga penanda status sosial si pemiliknya. Melansir dari CNBC, Kamis (13/4/2017), adalah jam tangan pabrikan Jacob & Co yang berpusat di Manhattan, New York, Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai jam tangan termahal di dunia. Namanya The Billionaire.

Sesuai dengan namanya yang berarti miliuner, jam tangan super mewah tersebut memang dibuat untuk para miliarder. Jacob & Co sendiri membutuhkan waktu dua tahun untuk membuat jam tangan dari berlian 260 karat.

Untuk harganya, The Billionaire yang terdiri dari tiga varian khusus high-end ini dibanderol mulai dari USD1,6 juta (Rp21,22 miliar) dengan estimasi Rp13.263 per USD, hingga yang tertinggi USD18 juta ekuivalen Rp238,74 miliar.