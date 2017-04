\BUSINESS HITS: Harga Cabai Kembali Normal, Pembeli Mulai Ramai\

JAKARTA – Pasca terbongkarnya praktik kartel cabai, harga bumbu ini mulai kembali normal seperti pantauan di pasar setempat. Cabai rawit merah kini dijual pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kg. Sedangkan cabai merah keriting pada rentang harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kg.

Pedagang Pasar Gondangdia, Iis mengatakan, meskipun masih bergerak fluktuatif tetapi harga cabai mulai bergerak normal.

"Harganya kembali murah mendingan lah,” terangnya kepada Okezone, Jumat (14/4/2017).

Sementara itu, harga cabai merah besar dalam kisaran Rp40.00 hingga Rp50.000 per kg. Cabai rawit hijau seharga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kg, sedangkan cabai hijau dalam rentang Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg.

Baca Selengkapnya: Kartel Cabai Terbongkar, Pedagang: Harga Rp80 Ribu per Kg, Pembeli Mulai Normal