\BUSINESS HITS: Kartel Diberantas, Harga Cabai Susut 50%\

JAKARTA - Usai terbongkarnya aksi kartel cabai pedagang menyebut harga sudah mulai kembali normal. Kendati ada kenaikan, akan tetapi fluktuasi masih berada dalam harga wajar.

"Harganya sudah murah mendingan lah habis mereka ditangkap, yang paling terpengaruh adalah harga cabai rawit merah," ujar Iis salah satu pedagang di Pasar Gondangdia, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Sebagai perbandingan cabai rawit merah kini menurun sekira 50% pada kisaran Rp70.000 per kg hingga Rp80.000 per kg. Ketika ada kartel terjadi lonjakan menyentuh Rp120.000 per kg hingga Rp160.000 per kg.

Baca Selengkapnya: Kartel Terbongkar, Harga Cabai Rawit Merah Langsung Menyusut 50%