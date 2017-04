\BUSINESS HITS: Daftar Harga Komoditas pada Libur Paskah\

JAKARTA – Memasuki libur Paskah, harga pangan di Jakarta sebagian bergerak naik, meski ada juga komoditas yang mengalami penurunan.

Sejumlah harga yang naik di antaranya Beras IR I yang naik Rp112 per kg menjadi Rp11.412 per kg dan Ayam Ras naik Rp116 menjadi Rp31.666 per ekor. Di sisi lain, harga gula pasir juga naik Rp89 menjadi RP14.333 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah turun Rp827 menjadi Rp69.962 per kg. Bawang merah juga mengalami penurunan Rp201 menjadi Rp33.333 per kg. Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Jumat (14/4/2017).

