\BUSINESS HITS: Sejumlah Tips Atur Keuangan untuk Generasi Milenial\

GENERASI millenial dikenal jago dalam menggunakan teknologi. Keseharian yang mereka lakukan tidak pernah jauh-jauh dari smartphone yang mereka genggam.

Setiap aktivitas, baik menyangkut pekerjaan maupun di luar pekerjaan, mereka lakukan secara efektif dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi canggih yang ada di smartphone.

Sayangnya, generasi yang rata-rata masih terbilang muda ini payah dalam urusan keuangan. Gaya hidup yang kini semarak cukup menguras isi dompet.

Mayoritas generasi millenial pun terlena dibuatnya. Dengan keyakinan You Only Live Once (YOLO), kebanyakan dari mereka mengeluarkan uang demi bisa travelling, hangout di kafe, atau menyaksikan konser musisi yang mereka idolakan.

