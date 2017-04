\Gaya Kepemimpinan, Bos VS Pemimpin\

Bos dan pemimpin merupakan sebutan untuk seorang atasan. Tetapi, keduanya memiliki makna yang berbeda.

Bukan hanya rajin memberi traktiran memanfaatkan diskon kartu kredit, Bos kerap kali dipandang bawahan dengan sisi negatif sementara seorang leader / pemimpin memiliki citra yang positif. Ya, nyatanya bos dan pemimpin memiliki beberapa perbedaan.

Lolly Daskal, Presiden dan CEO Lead From WithinTM pernah menyatakan, setidaknya ada beberapa perbedaan yang bisa mengidentifikasi bagaimana gaya kepemimpinanmu. Tertarik untuk mengetahuinya? Baca artikel ini hingga tuntas.

Bicara atau mendengarkan?

Berapa lama kamu berbicara dalam sebuah rapat? Bandingkan dengan lamanya kamu mendengarakan dalam sebuah pertemuan yang sama.

Bila kamu lebih sering berbicara, kamu lebih mirip dengan karakter seorang bos. Namun, kalau kamu lebih sering mendengarkan dan memberikan waktu bagi bawahan untuk mengemukakan pendapatnya, selamat kamu telah memiliki kapasitas sebagai pemimpin!

Menyuruh atau melatih?

Selama ini kamu kerap menyuruh bawahan melakukan ini itu yang bahkan belum pernah mereka kerjakan? Perilaku tersebut menggambarkanmu sebagai bos.

Tetapi kalau kamu lebih suka melatih mereka melakukan sesuatu yang baru, atau setidaknya mencontohkan terlebih dahulu apa yang perlu mereka kerjakan, maka kamu adalah pemimpin yang baik.

Masih suka menyalahkan?

Saat tim-mu melakukan kesalahan dan kamu sebagai seorang kepala divisi mendapat teguran, apa yang kamu lakukan? Apabila yang dilakukan adalah menyalahkan bawahan yang dianggap bekerja kurang maksimal, kamu cenderung menjadi seorang bos. Kalau seorang pemimpin, pasti akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tim.

Mengeksploitasi atau mengembangkan?

Kalau kamu terus memberikan pekerjaan kepada mereka tanpa mempedulikan apapun selain target pekerjaan, kamu cenderung menjadi seorang bos perusahaan.

Lain halnya jika kamu lebih terikat dengan bawahan dalam urusan kerja. Ketika kamu memberikan tugas dengan maksud untuk membantu mereka berkembang menjadi lebih baik, maka ada jiwa seorang pemimpin dalam dirimu.

Go! or Let’s Go?

Kata Go! memiliki kesan menyuruh, biasanya kata ini dipakai oleh orang yang bossy. Sementara Let’s Go cenderung mengedepankan kerjasama tim dan lebih mengikat antar satu sama lain dimana merupakan sifat seorang pemimpin.

Jadi, setelah mengetahui penjelasan di atas mana yang lebih cenderung menggambarkan gaya kepemimpinanmu, Bos atau pemimpin?

BOS dan pemimpin merupakan sebutan untuk seorang atasan. Tetapi, keduanya memiliki makna yang berbeda.

Bukan hanya rajin memberi traktiran memanfaatkan diskon kartu kredit, Bos kerap kali dipandang bawahan dengan sisi negatif sementara seorang leader / pemimpin memiliki citra yang positif. Ya, nyatanya bos dan pemimpin memiliki beberapa perbedaan.

Lolly Daskal, Presiden dan CEO Lead From WithinTM pernah menyatakan, setidaknya ada beberapa perbedaan yang bisa mengidentifikasi bagaimana gaya kepemimpinanmu. Tertarik untuk mengetahuinya? Baca artikel ini hingga tuntas.

Bicara atau mendengarkan?

Berapa lama kamu berbicara dalam sebuah rapat? Bandingkan dengan lamanya kamu mendengarakan dalam sebuah pertemuan yang sama.

Bila kamu lebih sering berbicara, kamu lebih mirip dengan karakter seorang bos. Namun, kalau kamu lebih sering mendengarkan dan memberikan waktu bagi bawahan untuk mengemukakan pendapatnya, selamat kamu telah memiliki kapasitas sebagai pemimpin!



Menyuruh atau melatih?

Selama ini kamu kerap menyuruh bawahan melakukan ini itu yang bahkan belum pernah mereka kerjakan? Perilaku tersebut menggambarkanmu sebagai bos.

Tetapi kalau kamu lebih suka melatih mereka melakukan sesuatu yang baru, atau setidaknya mencontohkan terlebih dahulu apa yang perlu mereka kerjakan, maka kamu adalah pemimpin yang baik.

Masih suka menyalahkan?

Saat tim-mu melakukan kesalahan dan kamu sebagai seorang kepala divisi mendapat teguran, apa yang kamu lakukan?

Apabila yang dilakukan adalah menyalahkan bawahan yang dianggap bekerja kurang maksimal, kamu cenderung menjadi seorang bos. Kalau seorang pemimpin, pasti akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tim.

Mengeksploitasi atau mengembangkan?

Kalau kamu terus memberikan pekerjaan kepada mereka tanpa mempedulikan apapun selain target pekerjaan, kamu cenderung menjadi seorang bos perusahaan.

Lain halnya jika kamu lebih terikat dengan bawahan dalam urusan kerja. Ketika kamu memberikan tugas dengan maksud untuk membantu mereka berkembang menjadi lebih baik, maka ada jiwa seorang pemimpin dalam dirimu.

Go! or Let’s Go?

Kata Go! memiliki kesan menyuruh, biasanya kata ini dipakai oleh orang yang bossy. Sementara Let’s Go cenderung mengedepankan kerjasama tim dan lebih mengikat antar satu sama lain dimana merupakan sifat seorang pemimpin.

Jadi, setelah mengetahui penjelasan di atas mana yang lebih cenderung menggambarkan gaya kepemimpinanmu, Bos atau pemimpin?