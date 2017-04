\Pekan Depan, Dirut Garuda Usulkan 2 Jabatan Direktur\

TANGERANG - Garuda Indonesia telah melakukan nomenklatur. Jabatan Direktur Operasi resmi dihapuskan dan digantikan dengan Direktur Produksi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury pun angkat bicara tentang nomenklatur ini. Garuda nantinya akan tetap memiliki orang yang bertanggung jawab pada kegiatan produksi dan maintenance. Ditargetkan, nama-nama ini akan dilaporkan pada pekan mendatang.

"Kita akan usulkan chief Operation dan chief maintenance hari senin nanti. Kita sudah konsultasikan dan ini akan sesuai dengan peraturan CIS yang berlaku," tuturnya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (14/4/2017).

Hanya saja, nama-nama ini masih berupa usulan. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk melihat kualifikasi dari nama-nama yang diajukan.

Seperti diketahui, nomenklatur ini memang telah diketahui oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini pun diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja Garuda.

"Pada hari kamis kemarin Ditjen Hubud telah menyampaikan kepada BUMN persyaratan yang complite terhadap CASR 121 mulai dari secara administratif berapa lama nominated person itu di submit ke Ditjen Perhubungan Udara. At least seven days untuk di evaluasi oleh Ditjen hubud, ini kita sampaikan kemarin dan pihak BUMN setuju tunggu aja beberapa hari lagi," tutur Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso pada kesempatan yang sama.

Diharapkan, nama-nama yang diajukan oleh Garuda Indonesia pekan depan dapat memenuhi kualifikasi. Utamanya adalah pengalaman dalam manajemen penerbangan.

"Nanti kita lihat, yang penting fungsi-fungsi yang harus diemban oleh direktur maintenance dan operations persyaratannya itu at least dalam waktu 3 tahun di enchance dalam kerjaanya dan aktif dalam waktu 6 tahun terakhir dalam operasi, ini job dirut operasi. Kemudian direktur maintenance ini dia harus AMI license holding untuk pesawat yang dia maintanance, kalo garuda boing 737-800 tentunya dia harus punya ami license untuk itu selama 5 tahun, nah itu requirement yang ada dalam regulasi," ungkapnya.

Kajian pun akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Diharapkan, nomenklatur ini berdampak pada peningkatan layanan Garuda Indonesia terhadap masyarakat.

"Nah itu fungsinya harus dilihat lagi, dia kan akan submision lagi nanti saya evaluasi. Tunggu dulu saya harus lihat struktur organisasi yang baru. Dengan adanya struktur yang baru ini dia harus memasukan company operation manual, itu kita lihat dulu apakah struktur yang baru ini ada didalam revisinya. Ini makanya waktu tujuh hari itu karena beberapa hal masalah dokumentasi, AirNav itu kan soalnya Airnav, dan kompetensi yang bersangkutan tadi ini harus refer kepada CASR 121 ada beberapa item 61 dan yang lainnya," tutupnya.