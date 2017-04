\RAHASIA SUKSES: Terlalu Sederhana, CEO United Airlines Pernah Dikira Pelayan Hotel\

JAKARTA - Maskapai United Airlines dikecap banyak orang setelah video yang memuat insiden penyeretan penumpang turun secara paksa. Dalam video tersebut, seorang penumpangnya dipaksa turun karena adanya overbook dalam maskapai tersebut.

CEO United Airlines Oscar Munoz mengatakan, dia merasa malu dan bersumpah bahwa penumpang tidak akan pernah diseret dari maskapai tersebut. Menurutnya, telah terjadi "kegagalan sistem" dan itu kesalahannya.

Meski demikian, dia menolak untuk mundur karena adanya insiden tersebut. Ini bukan pertama kalinya United Airlines terlibat masalah. Maskapai ini juga pernah terlibat kasus dengan Port Authority of New York dan New Jersey, yang berujung investigasi federal dan penyelidikan internal perusahaan.

Masalah tersebut jugalah yang membuat CEO United Airlines sebelumnya, Jeff Smisek, harus turun dan digantikan dengan Oscar Munoz dua tahun lalu.

Munoz pun mengatakan dia berencana untuk berkonsentrasi pada inovasi, pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan experience pelanggan United. Meskipun, dia sebelumnya tidak pernah bekerja untuk sebuah maskapai penerbangan.

Sebelum masuk United Airlines, pada 2001-2003 dia menjadi chief financial officer dan wakil presiden untuk layanan konsumen di AT&T Corp. Dia juga pernah masuk dalam dewan United Continental dan perusahaan pendahulunya. Dia duduk di jajaran eksekutif Continental Airlines’ dari 2004 sampai merger dengan United pada 2010.

Meskipun merger dengan Continental cukup rumite, termasuk masalah dengan sistem ticketing United, Munoz mengakui bahwa perusahaan yang lebih besar telah memiliki “integrasi”.

Menurutnya, keuangan United mulai membaik dengan rekor laba USD1,1 miliar, dan pada Juli 2015 mengumumkan program pembelian kembali saham USD3 miliar. Tetapi United Airlines juga memiliki masalah kinerja. Pada Juli 2015, penerbangan United di seluruh dunia bermasalah dengan jaringannya.

Akibatnya, catatan waktu on-time perusahaan pun menjadi buruk, dan publik banyak yang menyatakan ketidakpuasan mereka. Meski demikian, serikat pekeraja United Airlines menmilai kepemimpinan Munoz sangat positif.

Lulusan bisnis dari University of Southern California dan MBA dari Pepperdine ini memang cukup ahli di bidang pemasaran, laporan keuangan dan layanan seperti yang dia lakukan di Pepsico, Coca Cola dan AT&T.

Pada 90 hari pertamanya bekerja dia pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kunungan kerja sebagai CEO United Airlines ke beberapa jaringan perusahaannya, yang bertujuan memperkenalkan dirinya kepada manajer dan karyawan dan mendengarkan keprihatinan mereka.

Para karyawannya pun melihat, bagi seorang pria yang datang dari perusahaan kargo, dia sudah mementingkan kepuasan mereka, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan CEO United Airlines sebelumnya.

Hal ini pun tidak terlepas dari latar belakang Munoz yang kerap hidup dalam kesederhanaan. Dia adalah anak tertua dari sembilan bersaudara Meksiko-Amerika yang tinggal di California, dia adalah orang pertama dalam keluarganya yang lulus dari perguruan tinggi.

Menurutnya, semangat untuk bekerja keras tersebut didapat dari ajaran orangtuannya, dan dia pun mengaku tidak pernah lupa akar keluarganya, dari mana dia berasal, dan perjalanan yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak kesuksesan tersebut.

Karena terbiasa hidup sederhana, Munoz pun pernah disangka sebagai pelayan di sebuah resor Meksiko. Saat itu, dia sedang berjalan di tepi kolam renang, dan dihentikan oleh pasangan Anglo-Amerika yang berlibur di sana. Mereka pun menyerahkan pakaian basah, handuk kotor untuk Munoz kepada Munoz dan dia pun hanya tertawa.