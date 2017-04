\TIPS KARIER: Daftar 10 Negara Terbaik untuk Mencari Kerja \

JAKARTA – Setiap negara mempunyai standarisasi yang berbeda bagi tiap pekerja. Baik standar gaji, upah minimum, hari libur, jatah cuti, tunjangan kesehatan, rata-rata jam bekerja per minggu, tingkat pengangguran, dan sebagainya.

Lantas, negara mana saja yang mempunyai standarisasi terbaik bagi pekerjanya? Banyak yang mengira, bahwa negara yang memiliki standar terbaik bagi pekerja adalah negara besar seperti Amerika, Nyatanya, Peringkat pertama untuk negara dengan standar terbaik bagi pekerja adalah Luxemburg, yang notabene salah satu negara terkecil di Eropa.

Berikut adalah 10 negara yang memiliki standar terbaik bagi pekerja:

1. Luxemburg

Luksemburg negara anggota Uni Eropa dan merupakan salah satu negara terkecil di Eropa. Empat bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Luxemburg, Jerman, Prancis dan Inggris. Luxemburg memiliki kota-kota besar serta lahan yang luas yang merupakan ladang anggur. Bahkan setiap desa memiliki setidaknya satu ladang anggur.

Pendapatan rata – rata pekerja di Luxemburg adalah USD60,3 ribu atau setara dengan Rp801,8 juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Luxemburg adalah Rp66,8 juta per bulan. Pekerja Luxemburg bekerja rata-rata selama 30 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 25 hari per tahun.

2. Switzerland

Switzerland secara struktural mirip dengan Amerika Serikat karena tersusun dari 26 negara bagian. Negara ini juga dikenal dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan dengan puncak-puncak di pegunungan Alpen yang menjulang di atas 13.000 kaki.

Pendapatan rata – rata pekerja di Switzerland adalah USD 58,3 ribu atau setara dengan Rp 775,5 juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Switzerland adalah Rp64,6 juta per bulan. Pekerja Switzerland bekerja rata-rata selama 31 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 20 hari per tahun.

3. Amerika Serikat (AS)

AS adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada dengan lebih dari 9,8 juta kilometer persegi lahan. Amerika Serikat memiliki pengaruh politik internasional, budaya, dan ekonomi, serta menyumbang 25 % dari PDB dunia.

Pendapatan rata – rata pekerja di AS adalah USD 58,7 ribu atau setara dengan Rp 779,8 juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja AS adalah Rp64,9 juta per bulan. Pekerja AS bekerja rata-rata selama 34,4 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 10-20 hari per tahun.

4. Australia

Negara ini menawarkan keragaman geografis yang luar biasa termasuk pegunungan, padang pasir dan hutan hujan tropis. Australia adalah satu-satunya negara di dunia yang juga merupakan sebuah benua. Australia berbatasan dengan Samudra India dan Samudra Pasifik serta lautan lainnya.

Pendapatan rata – rata pekerja di Australia adalah USD 50,1 ribu atau setara dengan Rp 666,3 juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Australia adalah Rp55,5 juta per bulan. Pekerja Australia bekerja rata-rata selama 32 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 20 hari per tahun.

5. Norwegia

Norwegia adalah negara yang kaya dengan pendapatan per kapita tertinggi ke-4 di dunia. Tingginya biaya hidup, karena sebagian untuk mengimpor banyak makanan mereka, adalah faktor yang berpengaruh dalam hidup Norwegia.

Pendapatan rata – rata pekerja di Norwegia adalah USD 50,9 ribu atau setara dengan Rp 676,2juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Norwegia adalah Rp56,3 juta per bulan. Pekerja Norwegia bekerja rata-rata selama 27,4 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 24 hari per tahun.

6. Belanda

Belanda terkenal sebagai eksportir bunga Tulip terkemuka di dunia sebesar 40.3% dari pasar bunga dunia atau setara USD3,2miliar. Bahasa resmi di Belanda adalah Belanda, tetapi sekitar 90 % dari penduduk juga mahir dalam bahasa Inggris.

Pendapatan rata – rata pekerja di Belanda adalah USD 50,6 ribu atau setara dengan Rp 673,1 juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Belanda adalah Rp56 juta per bulan. Pekerja Belanda bekerja rata-rata selama 27,3 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 20 hari per tahun

7. Islandia

Islandia tergolong negara kecil, seukuran dengan kota Kentucky, Amerika Serikat. Sumber energi panas bumi memberikan sekitar 25% dari listrik negara, termasuk sekitar 90% dari rumah tangga.

Pendapatan rata – rata pekerja di Islandia adalah USD 46 ribu atau setara dengan Rp 612juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Islandia adalah Rp51 juta per bulan. Pekerja Islandia bekerja rata-rata selama 36,2 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 24hari per tahun.

8. Denmark

Denmark menghasilkan lebih dari 25 % dari energi melalui tenaga angin dan salah satu eksportir terbesar di dunia dari turbin angin. PBB memilih Denmark sebagai populasi paling bahagia di dunia selama dua tahun berturut-turut karena faktor hidup sehat, pendapatan, kebebasan pilihan, dukungan sosial dan kepercayaan.

Pendapatan rata – rata pekerja di Denmark adalah USD 50 ribu atau setara dengan Rp 664,4juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Denmark adalah Rp55,3 juta per bulan. Pekerja Denmark bekerja rata-rata selama 28 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 25 hari per tahun.

9. Belgia

Belgia berbatasan dengan Laut Utara dan empat negara-negara Eropa lainnya — Luxemburg, Jerman, Prancis dan Belanda. Terdapat tiga bahasa resmi di Belgia-Belanda, Prancis, dan Jerman. Belgia adalah negara kedua yang paling padat penduduknya negara di Eropa dengan lebih dari 11 juta penduduk terkonsentrasi dalam 11.800 mil persegi.

Pendapatan rata – rata pekerja di Belgia adalah USD47,7 ribu atau setara dengan Rp 633,6juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Belgia adalah Rp52,8 juta per bulan. Pekerja Belgia bekerja rata-rata selama 29,6 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 20 hari per tahun.

10. Kanada

Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia dengan luas 9,984,670 km persegi dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia 202,080 km. Kanada kaya akan sumber daya alam serta memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia.

Pendapatan rata – rata pekerja di Kanada adalah USD47,8 ribu atau setara dengan Rp 635,4juta per tahunnya. Dengan demikian pendapatan per bulan pekerja Kanada adalah Rp52,9 juta per bulan. Pekerja Kanada bekerja rata-rata selama 32,8 jam per minggu. Mereka juga mendapatkan jatah libur selama 10 hari per tahun.