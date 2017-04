\BUSINESS HITS: Gaji Habis Sebelum Waktunya? Periksa Kesehatan Keuangan Anda \

JAKARTA - Keuangan memang satu dari sekian banyak sumber masalah manusia. Baik antar keluarga, adik-kakak, teman, sahabat, antar kolega kerja, hingga rumah tangga. Maka keahlian dalam mengelola keuangan sangatlah diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan keuangan sendiri.

Uniknya tidak hanya tubuh yang memerlukan check up namun keuangan juga, seperti apa financial check up dan bagaimana alur melakukannya. Anda yang mungkin bijak dalam mengelola uang tertarik atau bahkan sudah tahu akan hal ini.

Jika tubuh harus check up lantas apa itu financial check up itu ? serupa dengan tubuh, financial check up adalah memeriksa kondisi keuangan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan jangka waktu tertentu.

