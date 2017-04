\Akuisisi Saham, Pertamina Tempatkan 3 Direktur di Perusahaan Migas Prancis\

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menempatkan lagi 3 eksekutif sebagai Chairman dan dua anggota Board of Directors pada perusaan minyak dan gas (migas), Maurel & Prom (M&P). Hal ini dengan selesainya proses akuisisi saham M&P, di mana BUMN sektor energi ini telah memiliki 72,65% saham M&P.

Penempatan tersebut merupakan langkah lanjutan perseroan yang sangat serius untuk terus mengembangkan aktivitas EP internasional, termasuk melalui kepemilikan saham di M&P, yang saat ini memilki aset migas di empat benua. Sebelumnya Pertamina telah menempatkan satu orang eksekutif, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie S Tampubolon, sebagai Member of the Board di M&P.

Ketiga eksekutif yang baru ditempatkan tersebut adalah Aussie B Gautama sebagai Chairman of the Board. Dua lainya adalah Huddie Dewanto dan Maria R Nellia, sebagai Members of the Board Maurel & Prom.

“Ketiga eksekutif tersebut adalah profesional berpengalaman yang telah disetujui oleh Direksi sebagai representasi Pertamina dalam mengembangkan aktivitas internasional Pertamina lebih lanjut melalui sinergi M&P," ujar VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito dalam keterangan resmi PT Pertamina (persero), Minggu (16/4/2017).

Aussie Gautama (61) sejak 2015 adalah Senior Principal Advisor E&P di CEO Office Pertamina. Posisi Aussie Gautama di M&P saat ini menggantikan Jean-François Hénin. Dengan landasan profesional di bidang Geosains, Aussie memiliki pengalaman mendalam di operasi migas global, di antaranya pernah sebagai Geology & Geophysics Manager di Total Libya, Vice President Geosciences & Reservoir pada Total E&P Indonesie, dan terakhir sebagai Deputi Perencanaan SKK Migas, sebelum bergabung dengan Pertamina.

Huddie Dewanto (54) adalah Direktur Keuangan dan Komersial di PT Pertamina Internasional Ekplorasi dan Produksi (PIEP) yang telah berkarier lebih dari 27 tahun di bidang keuangan Pertamina. Huddie pernah menjadi representative Indonesia di OPEC, Wina, sebelum menjadi Funding Manager di Pertamina pada 2007. Huddie kemudian menjadi Vice President Financing sebelum ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT Pertamina Algeria EP, & kemudian posisi yang sama dengan peran yang lebih tinggi di PIEP. Baik Huddie maupun Aussie pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan yang prestisius, INSEAD

Maria R Nellia, profesional migas selama hampir 29 tahun, bergabung dengan PIEP sejak 2015, sekarang sebagai Vice President Commercial & Business Support PIEP. Lulusan Geophysical Engineering, Colorado School of Mines, AS, ini memulai karier di Mobil Oil Indonesia dan berlanjut ke ExxonMobil sebagai Geophysicist E&D. Maria juga pernah kemudian berkarier di Landmark Halliburton Indonesia Co. (2000), Medco E&P Indonesia (2004) dan Eni Indonesia (2007).

Menurut Adiatma, tiga eksekutif Pertamina ini telah disetujui melalui Rapat Board Maurel & Prom di Paris, tanggal 10 April 2017. Melalui kepemilikan saham mayoritas di Maurel & Prom, Pertamina melalui PIEP, yang semula beroperasi di 3 negara, Algeria, Iraq, dan Malaysia, kini memiliki akses operasi di 12 negara 4 benua. Tambahan negara tersebut di antaranya aset produksi di Gabon, Tanzania, Nigeria, serta aset eksplorasi di Namibia, Kanada dan Kolombia, Perancis Itali, serta Myanmar.