\Mencetak Pegawai Hebat, Simak 3 Trik Membangun Budaya Kreatif di Kantor\

SUKSES membangun budaya kreatif di kantor memang menjadi tantangan yang harus dilakukan. Tujuannya tak lain bisa melahirkan banyak pegawai hebat dan cerdas.

Pemimpin yang baik ingin agar setiap staf bisa berkontribusi untuk kemajuan organisasi. Salah satunya dengan menyampaikan ide dan menciptakan inovasi. Namun, banyak pegawai yang takut mengungkapkan gagasan. Mereka merasa tertekan karena berpikir saran dan masukkannya akan dipatahkan oleh pegawai senior. Pada akhirnya, sesi presentasi ide dan brainstorming menjadi momok yang menakutkan untuk karyawan.

Padahal, Anda memiliki pegawai hebat dan cerdas. Mereka adalah tenaga ahli yang punya keterampilan mumpuni yang berhasil Anda rekrut dari sekian banyak pelamar. Mereka bersemangat kerja. Mereka punya banyak gagasan. Anda tidak boleh membiarkan mereka mengubur idenya begitu saja.

Manajer seharusnya bisa menyadari hal ini. Mereka harus bisa mendorong pegawai untuk berpikir kreatif dan berani mengungkapkan ide. Caranya dengan membangun budaya positif di kantor. Berikut tips yang disarikan dari Inc.com.

Membuat tim kecil

Ketika masih menemukan pegawai yang takut menghadapi sesi brainstorming, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun budaya kerja yang baik di kantor. Biasakan semua pegawai mulai dari kurir hingga bos bisa berinovasi terhadap pekerjaan masing-masing. Mereka tidak terkungkung dengan “cara kerja lama” yang diajarkan turun-temurun. Mereka mau berpikir out of the box.

Perusahaan DreamWorks Animation membangun budaya berpikir kreatif dengan cara membentuk kelompok kecil di antara karyawan. Pegawai dikelompokkan dalam satu tim yang terdiri dari tujuh orang atau kurang. Grup kecil tersebut sangat akrab. Sehingga mereka merasa nyaman bercerita satu sama lain, berbagi ide, dan tidak sakit hati jika mendapat kritik membangun. Mereka akan menguji ide sebelum diajukan kepada kelompok yang lebih besar.

Sering bertanya

Anda tidak akan pernah tahu tentang ide atau tantangan yang dihadapi pegawai jika tidak pernah bertanya. Anda harus sering bertanya kepada staf di setiap departemen tentang langkah aksi menuju sukses, kemudian mendukung upaya mereka untuk mendapat solusi. Tapi, jangan hanya bertanya sekali, lalu Anda tidak peduli lagi. Anda harus bertanya setiap pekan, atau bahkan setiap hari. Khususnya pada pegawai yang sedang menghadapi kesulitan besar. Kalau Anda sering bertanya, maka staf tersebut akan berusaha meriset, bertanya pada rekan kerja, sampai menemukan solusi atas pekerjaannya.

Kenali inovasi, hargai inovasi

Saran sederhana bisa berdampak besar untuk kemajuan organisasi. Maka, Anda harus memersiapkan diri untuk mendengar semua gagasan yang keluar dari anak buah. Jangan hanya bereaksi pada ide besar. Tapi, Anda juga harus memerhatikan masukan sekecil apapun.

Berdasarkan penelitian, manajer yang memerhatikan “suara” pegawai akan menciptakan kepuasan kerja di kantor. Karyawan tidak terpikir untuk keluar dari tempat kerja. Staf Anda akan loyal dan berkomitmen tinggi ada perusahaan. Demikian ditulis situs Qerja.