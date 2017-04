\KAI Tambah Tiket Lebaran 2017, Nih Daftarnya!\

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali membuka penjualan tiket kereta api (KA) tambahan untuk Lebaran 2017. Penjualan KA tambahan Lebaran ini dimulai pada Minggu, 16 April 2017 mulai pukul 00.01 WIB. Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 namun belum mendapatkan tiket pada penjualan KA reguler beberapa Minggu lalu, kini dapat kembali bersiap-siap untuk melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran.



Mengutip keterangan pers Kereta Api Indonesia (KAI) , Minggu (16/4/2017), KAI menyiapkan 15 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 dari Daop 1 Jakarta akan dioperasikan untuk keberangkatan mulai tanggal 14 Juni 2017. Kapasitas yang tersedia dari 15 perjalanan ini adalah sebanyak 8.504 seat. Sementara itu untuk KA reguler yang penjualannya telah dilakukan H-90, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 52 perjalanan per hari dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 29.310 seat per hari. Dengan demikian berarti jumlah total KA reguler dan tambahan yang beroperasi selama masa angkutan Lebaran 2017 maksimal dapat mencapai 67 perjalanan KA dengan kapasitas tempat duduk maksimal yang tersedia yakni 37.814 seat per hari. Angka ini meningkat sekitar 2% dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu.



Berikut adalah daftar nama KA tambahan angkutan Lebaran 2017 yang mulai dapat dipesan pada 16 April mendatang:



1. Argo Lawu Fakultatif rute Gambir - Solo Balapan, 350 tempat duduk



2. Argo Dwipangga Fakultatif rute Gambir - Solo Balapan, 350 tempat duduk



3. Taksaka Pagi Lebaran rute Gambir - Yogyakarta, 350 tempat duduk



4. Taksaka Malam Lebaran rute Gambir - Yogyakarta, 350 tempat duduk



5. Argo Muria Lebaran rute Gambir - Semarang Tawang, 350 tempat duduk



6. Argo Sindoro Lebaran, rute Gambir - Semarang Tawang, 350 tempat duduk



7. Gajayana Lebaran rute Gambir - Malang, 350 tempat duduk



8. Sembrani Lebaran rute Gambir - Surabaya Pasarturi, 350 tempat duduk



9. Purwojaya Lebaran rute Gambir - Cilacap, 1.080 tempat duduk



10. Kutojaya Utara Tambahan rute Pasar Senen - Kutoarjo, 800 tempat duduk



11. Kutojaya Utara Lebaran rute Pasar Senen - Kutoarjo, 640 tempat duduk



12. Kertajaya Lebaran rute Pasar Senen - Surabaya Pasarturi, 640 tempat duduk



13. Brantas Lebaran rute Pasar Senen - Blitar, 640 tempat duduk



14. Tawangjaya Lebaran rute Pasar Senen - Semarang Poncol, 640 tempat duduk



15. Matarmaja Lebaran rute Pasar Senen - Malang, 640 tempat duduk



Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contact Center 121, atau melalui berbagai channel eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI.

