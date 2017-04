\BUSINESS HITS: Pertamina Tunjuk 3 Direktur di Perusahaan Migas Prancis\

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menempatkan lagi 3 eksekutif sebagai Chairman dan dua anggota Board of Directors pada perusahaan minyak dan gas (migas), Maurel & Prom (M&P). Hal ini dengan selesainya proses akuisisi saham M&P, di mana BUMN sektor energi ini telah memiliki 72,65% saham M&P.

Penempatan tersebut merupakan langkah lanjutan perseroan yang sangat serius untuk terus mengembangkan aktivitas EP internasional, termasuk melalui kepemilikan saham di M&P, yang saat ini memiliki aset migas di empat benua. Sebelumnya Pertamina telah menempatkan satu orang eksekutif, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie S Tampubolon, sebagai Member of the Board di M&P.

Ketiga eksekutif yang baru ditempatkan tersebut adalah Aussie B Gautama sebagai Chairman of the Board. Dua lainnya adalah Huddie Dewanto dan Maria R Nellia, sebagai Members of the Board Maurel & Prom.

Baca Selengkapnya: Akuisisi Saham, Pertamina Tempatkan 3 Direktur di Perusahaan Migas Prancis

(kmj)