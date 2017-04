\Tak Bijak Kalau Kedatangan Wapres AS Hanya untuk Freeport\

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April 2017 mendatang. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan.



Banyak yang menerka apakah tujuan dari kedatangan orang nomor 2 di AS tersebut untuk melobi Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan kontrak PT Freeport Indonesia yang belum ada kejelasan. Karena Freeport hanya diberikan IUPK Sementara.



Pengamat Pertambangan Budi Santoso mengatakan, bahwa kedatangan Wapres AS ke Indonesia tidak bertujuan khusus untuk Freeport. Karena masih banyak hal lain yang akan dibahas dengan Indonesia untuk meningkatkan kemitraan kedua negara tersebut.



"Saya kira banyak agenda (kedatangan Wapres AS) dan Freeport menjadi salah satunya. Kepentingan Amerika di Indonesia lebih besar dari sekedar Freeport seperti, pangan, teknologi, obat-obatan dan energi yang nilainya mencapai USD14 miliar per tahun," ungkapnya saat dihubungi oleh Okezone, Senin (17/4/2017).



Menurutnya, Freeport bukanlah suatu hal yang harus dinomorsatukan di agenda kedatangan Mike Pence. Karena masih banyak hal yang harus diurus, dan jauh lebih penting dari masalah Freeport.



"Mengorbankan yang lebih besar dengan sekadar memaksakan kehendak untuk Freeport menurut saya kurang bijaksana," tukasnya.

(kmj)