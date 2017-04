\Rupiah Rp13.269, Bergerak Mixed di Awal Perdagangan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka bergerak dua arah pada perdagangan di awal pekan. Rupiah masih berada di level Rp13.200-an per USD.

"Nilai tukar Rupiah diproyeksi berada pada rentang Rp13.200 per USD hingga Rp13.330 per USD," kata Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 5 poin atau 0,084% ke Rp13.269 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah, berada di angka Rp13.253-Rp13.270 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 2 poin atau 0,01% ke Rp13.255 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.248 per USD hingga Rp13.264 per USD.