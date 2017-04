\Data Ritel Amerika Mengecewakan, Pasar Saham Asia Dibuka Melemah\

TOKYO - Pasar saham Asia ditutup melemah, seiring dengan dolar Amerika Serikat (AS) dan US Tresury yang jatuh, lantaran data ekonomi Amerika tidak mampu mengimbangi kekhawatiran geopolitik atas Korea Utara dan pemilu Prancis mendatang.

Indeks MSCI dari pasar saham Asia Pasifik, di luar Jepang, turun 0,2% pasca-libur panjang. Sementara indeks Jepang, Nikkei N225, melemah 0,4%. Fokus terbesar selama jam perdagangan Asia adalah data ekonomi China, termasuk PDB pada Januari-Maret.

Para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara terbesar kedua di dunia ini akan mencapai 6,8%, laju yang sama seperti kuartal sebelumnya. Namun, angka tersebut berada di atas target Beijing sekira 6,5%. Meski demikian, banyak analis memperkirakan momentum ini akan pudar perlahan-lahan dalam beberapa bulan mendatang.

Data di Amerika menunjukkan penjualan ritel turun lebih dari yang diperkirakan pada Maret ini, saat inflasi inti tahunan melambat menjadi 2%, angka terkecil sejak November 2015, dan lebih rendah dari inflasi inti Februari sebesar 2,2%.

Akibatnya, yield US Treasury tenor 10 tahun berada di 2,2%, level terendah sejak pertengahan November sebesar 2,2%. Yield US Treasury akan mengisi kesenjangan grafik antara 2.150 dan 2,16% setelah pemilihan presiden AS.