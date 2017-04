\REKOMENDASI SAHAM: PT Medco Energi International Tbk (MEDC)\

JAKARTA - Perusahaan di sektor energi dan sumber daya alam terintegrasi milik Arifin Panigoro PT Medco Energi International Tbk (MEDC), menjadi andalan dalam perkembangan harga komoditas saat ini.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pekan ini pelaku pasar bisa mengoleksi saham MEDC dengan memanfaatkan kenaikan harga minyak saat ini atau berdasarkan momentum.

“Namun harus dilihat lagi volume perdagangannya mendukung atau tidak untuk masuk. Buy On Weakness atau beli ketika harga sedang dalam tren turun atau di kisaran harga Rp3.340-3.360.

Level support dari MEDC diprediksi sekitar Rp3.320- 3.340 dengan level resistance di Rp3.480-3.530,” kata Reza.

Kabar terakhir, MEDC melalui anak usahanya PT Medco Daya telah mengambil alih 35% hak partisipasi (participating interest ) Inpex Natuna Limited di Blok B South Natuna di Kepulauan Riau.

Medco kini menguasai 75% hak partisipasi di Blok B South Natuna setelah sebelumnya juga mengakuisisi 40% hak partisipasi ConocoPhillips Indonesa Inc Ltd di blok tersebut. Seluruh proses akuisisi saham Inpex Natuna Ltd oleh Medco ditargetkan tuntas akhir Mei 2017 setelah seluruh kondisi dan kesepakatan disetujui kedua pihak.