\MNC Kapital Raih Penghargaan Best Role of Stakeholder dari IICD\

JAKARTA - PT MNC Investama Tbk dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk malam ini berhasil meraih peringkat 50 besar perusahaan publik dengan tata kelola terbaik dalam Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Coorporate Governance (CG) Apreciation. Kedua anak usaha MNC Grup ini berhasil menyisihkan peserta lainnya yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar peringkat 101 hingga 200 di pasar modal.

Setelah berhasil masuk ke posisi 50 besar, MNC Kapital juga berhasil mendapatkan 19 penghargaan tertinggi dari IICD. MNC masuk pada Best Role of Stakeholder atau perusahaan yang memiliki tanggungjawab tinggi yang memberikan manfaat kepada sekitar dan pemangku kepentingan lainnya.

Direkrut Utama MNC Kapital Andrew Haswin mengatakan, penghargaan ini adalah untuk yang kedua kalinya diperoleh dalam tahun ini. Pada Februari lalu, penghargaan juga diperoleh dalam tata kelola perusahaan untuk tingkat Asia

"Ini memang kedua kali untuk Good Coorporate Governance (GCG). Menang di grup MNC Capital karena dia bergerak di bidang keuangan. Itu kan seperti dikatakan tadi, Pak Muliaman (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) juga memang di Financial kita maju, tapi di GCG harus diutamakan. Karena sebanyak apapun kita capai financial tapi karena sesuatu di GCG hilang saja tanpa batas," tuturnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Penghargaan ini tidak terlepas dari peran MNC untuk membantu masyarakat umum dan pemerintah melalui berbagai program. Utamanya adalah program yang berada di bawah Coorporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk stakeholders kita lihat di MNC Kapital itu juga banyak melakukan Good Coorporate Governance, terus kita juga banyak di sosial, Coorporate Social Responsibility. Kita lihat banyak misalnya Peduli Kasih, banyak ya macam-macam di stakeholders. Jadi stakeholders kan semua pemilik pemegang stakeholders memang kita cukup aktif untuk membantu stakeholders kita," tutupnya.

Diharapkan, penghargaan ini nantinya adalah dipertahankan. Tak hanya di Indonesia, MNC Kapital pun berharap agar penghargaan pada tingkat Asia dapat diraih kembali.

"Untuk ke depan seperti biasa kita kan di grup kita konsolidasi dengan Grup MNC, banyak CSR yang kita lakukan dan kita juga terbuka juga kita juga berencana untuk ikut Annual report award tahun 2017 ini untuk laporan keuangan 2016. Jadi yang memang kita terus menerus meningkatkan GCG, compliance risk management dan itu yang memang kita utamakan di Grup ya, yaitu di MNC Kapital. Ini kita di risk management pada Februari kemarin kita sudah dapatkan award se Asia. Jadi the best Grup Financial Services in risk management," tuturnya.

Adapun daftar perusahaan yang berhasil meraih penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Best Right of Shareholders

- PT Kino Indonesia Tbk

- PT Tiga Raksa Satria Tbk

2. Best Role of Stakeholders

- PT Mandom Indonesia Tbk

- PT MNC Kapital Indonesia Tbk

3. Best Equitable Treatment of Shareholders

- PT Citra Tubindo Tbk

- PT Selamat Sempurna Tbk

4. Best Disclosure & Transpare lh mncy

- PT Astragraphia Tbk

- PT Asahimas Flat Glass Tbk

5. Best Responsibility of the Boards

- PT ABM Investama Tbk

- PT TIMAH (Persero) Tbk

6. Best SOE/BUMN

- PT Kimia Farma (Persero) Tbk

- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

7. Best non Financial Sector

- PT Elnusa Tbk

- PT Indofarma (Persero) Tbk

8. Best Financial Sector

- PT Bank Sinarmas Tbk

- PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

9. Best Coorporate Governance Over All

- PT BFI Finance Indonesia Tbk

- PT Bank Bukopin Tbk

- PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.