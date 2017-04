\Harga Emas Antam Dibanderol Rp610.000 di Awal Pekan\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) awal pekan ini dibanderol Rp610.000 per gram. Harga emas Antam naik Rp2.000 dari harga sebelumnya yakni Rp608.000 per gram.

Dilansir dari Logammulia, Senin (17/4/2017), harga buy back juga mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 ke Rp543.000 dari sebelumnya Rp540.000. Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.180.000 per bar, harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.465.000 per bar.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.752.000 per bar. Sementara harga emas 4 gram senilai Rp2.324.000 per bar, harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp2.905.000 per bar dan harga emas 10 gram dijual Rp5.735.000.

Kemudian harga emas 25 gram dijual Rp14.200.000, harga emas 50 gram sebesar Rp28.250.000, harga emas 100 gram sebesar Rp56.325.000 per bar.

Sedangkan untuk harga emas 250 gram dibanderol Rp140.425.000 per bar dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp280.475.000 per bar.

Adapun emas batik antam 10 gram, dijual dengan harga Rp6.185.000 per bar dan ukuran 20 gram dihargai Rp11.950.000 per bar.