\Menko Darmin: Ekspor Bagus, Enggak Perlu Repot\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilisi kenaikan ekspor Indonesia pada Maret 2017. Ekspor meningkat 15,68% dibandingkan Februari 2017 yaitu USD12,613 juta menjadi USD14.591 juta. Bila dibandingkan dengan capaian ekspor periode yang sama di 2016, ekspor Maret 2017 juga meningkat 23,55%.

Menurut Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah belum mengetahui hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping mempengaruhi kinerja ekspor Maret 2017 atau tidak. Akan tetapi, membaiknya hubungan kedua negara besar pasti memiliki pengaruh pada Indonesia.

"Saya sebetulnya tidak pernah memperkirakan bahwa akan ada dampaknya langsung, itu buru-buru. Itu semua pelan-pelan urusannya. Ekspor kita kan baik-baik saja, angkanya bagus kan," tuturnya, di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Darmin mengatakan, hasil pertemuan Presiden AS dengan China pasti akan dipaparkan oleh Wakil Presiden AS Mike Pence yang akan berkunjung ke Indonesia, pekan ini. Dalam pertemuan itu, Darmin berharap ada perbaikan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS, sebab salah satu agenda pembahasannya adalah perdagangan.

"Wakil Presiden Amerika akan datang ke sini, pasti ada yang dia harapkan, dia minta, begini begitu. Ya nanti kita jelaskan. Jadi, ekspor kita bagus, tidak perlu repot," tuturnya.