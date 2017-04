\Lewat Kartu Strip, BEI Edukasi soal Pasar Saham \

JAKARTA - Guna menarik minat investor terhadap pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menggandeng Kartunis Tommy Thomdean dan juga Financial Expert Prasetiya Mulya Business School Lukas Setia Atmaja. Keduanya merupakan pencipta Komik Strip Duitto and Co. Selain itu, juga turut hadir Rektor Universitas Sam Ratulangi Ellen J Kumaat.

Tak seperti biasanya, pada perdagangan pagi ini, Main Hall Bursa Efek Indonesia dihiasi oleh puluhan komik strip dibalut dalam pameran. Kartun-kartun tersebut, berisi tentang pengetahuan umum mengenai pasar saham.

"Jadi saya yang buat kartunnya. Pak Lukas yang berikan ide," tutur Kartunis Tommy Thomdean di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Dengan melihat dan membaca komik ini, masyarakat awam nantinya akan lebih mudah untuk memahami konsep pasar saham secara sederhana. Diharapkan, upaya kreatif ini nantinya dapat terus dikembangkan.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI Pusat Chaeruddin Berlian dalam sambutannya mengatakan, BEI juga melakukan upaya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Salah satunya adalah dengan menggandeng pihak Universitas pada berbagai daerah.

"Selama ini kita kerjasama dengan Universitas. Ada kerjasama dengan Universitas, galeri kita sudah sampai di Papua. Kita harap tidak hanya meningkat perdagangannya tapi juga literasi," ungkapnya.

Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Utamanya adalah investor lokal yang hingga saat ini masih cukup minim.