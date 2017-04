\ Anak Usaha Solusi Tunas Terbitkan Surat Utang Rp5,35 Triliun \

JAKARTA - PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) melalui anak usahanya di Singapura, Pratama Agung PTe Ltd, akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau notes senilai maksimal USD400 juta atau setara dengan Rp5,355 triliun dengan kurs Rp13.388 per dolar AS.

Disebutkan, notes ini dijamin dengan menggunakan aset perseroan jika diperlukan sebesar nilai notes yang diterbitkan yakni USD400 juta. Hasil penerbitan notes ini akan digunakan untuk menambah modal kerja dan menunjang kebutuhan pendanaan secara umum. Hasil penerbitan notes ini akan disalurkan ke anak usaha perseroan lain yakni Kharisma Pte Ltd yang nantinya disalurkan berupa fasilitas antar perusahaan kepada perseroan.

Notes ini berjangka 7 tahun dan akan berakhir pada 2024 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak. Sementara bunga notes sebesar maksimal 8% per tahun. Rencananya, perseroan akan menggelar rapat umum luar biasa pada 23 Mei mendatang guna meminta persetujuan pemegang saham dalam rencana penerbitan notes ini.

Sebagai informasi, SUPR meraih pendapatan Rp1,82 triliun hingga periode 31 Desember 2016 naik dari pendapatan Rp1,78 triliun di periode sama tahun sebelumnya. Perseroan juga membukukan laba bruto naik tipis jadi Rp1,462 triliun dari laba bruto Rp1,461 triliun di tahun sebelumnya.

Beban usaha naik jadi Rp160,03 miliar dari beban usaha Rp131,06 miliar tahun sebelumnya. Laba usaha turun jadi Rp1,30 triliun dari laba usaha Rp1,33 triliun tahun sebelumnya.

Kemudian laba sebelum pajak naik jadi Rp409,35 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp136,87 miliar terutama karena diraihnya penghasilan lain-lain bersih Rp298,64 miliar dari beban lain-lain bersih Rp131,61 miliar tahun sebelumnya.

Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp237,12 miliar naik dari laba Rp136,87 miliar di periode hingga Desember 2015. Jumlah aset per 31 Desember 2016 mencapai Rp14,01 triliun naik dari jumlah aset per 31 Desember 2015 yang Rp13,73 triliun.