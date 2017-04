\BUSINESS HITS: Penetrasi Calon Investor Muda, BEI Andalkan Komik Kartun\

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Kartunis Tommy Thomdean dan Financial Expert Prasetiya Mulya Business School Lukas Setia Atmaja dalam rangka menarik minat investor terhadap pasar modal. Keduanya merupakan pencipta Komik Strip Duitto and Co.

Selain itu, juga turut hadir Rektor Universitas Sam Ratulangi Ellen J Kumaat. Tak seperti biasanya, pada perdagangan pagi ini, Main Hall Bursa Efek Indonesia dihiasi oleh puluhan komik strip dibalut dalam pameran. Kartun-kartun tersebut, berisi tentang pengetahuan umum mengenai pasar saham.

"Jadi saya yang buat kartunnya. Pak Lukas yang berikan ide," tutur Kartunis Tommy Thomdean di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

