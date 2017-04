\Luar Biasa, Indonesia Produksi 3 Juta Cangkul per Tahun\

SURABAYA - Kementerian Perindustrian mencacat kebutuhan produk cangkul di Indonesia untuk keperluan pertanian mencapai 3 juta unit per tahun. Seluruh kebutuhan cangkul tersebut dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan cangkul untuk petani tersebut. Sebab, pihaknya kini bekerja sama dengan empat perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan 3 juta unit cangkul.

"Kebutuhan cangkul 3 juta per tahun untuk kebutuhan pertanian. Tidak masalah karena kapasitas dari PT Boma Bisma Indra (BBI) bisa 100 ribu unit per bulan. Kalau harus mengejar 3 juta unit per tahun akan menambah line production," ungkapnya di Pasuruan, Surabaya, Selasa (18/4/2017).

Sementara itu, ia mengatakan kebutuhan cangkul untuk infrastruktur lebih banyak yakni 7 juta unit per tahun. Di mana di tahun 2017 permintaan cangkul untuk infrastruktur ke Sentra IKM Logam Ceper sudah sebanyak 200.000 unit.

"Sudah ada permintaan ke IKM Logam kita di Ceper, Jawa Tengah untuk 200.000 unit cangkul untuk keperluan infrastruktur," tuturnya.

Selain itu, di daerah dengan kebutuhan cangkul terbanyak yang memiliki daerah pertanian yang luas maka pihaknya berencana akan membuka kantor penjualan cangkul yang diproduksi oleh perusahaan lokal ini. Hal ini agar masyarakat tidak sulit mendapatkan cangkul dengan standar yang dibutuhkan.

"Kebutuhan cangkul terbanyak ada di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Di Kalimantan juga ada tapi sedikit dan jarang. Nanti kita susun mana kantor perwakilan yang bisa menyediakan stok (cangkul) di daerah yang kebutuhannya terbanyak," tukasnya.

Diketahui, perusahaan yang bekerja sama dengan IKM adalah 4 perusahaan BUMN, yaitu PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra.

(kmj)