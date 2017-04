\Wapres AS ke Indonesia, Menko Darmin: Mestinya Tidak Bahas Freeport\

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pekan ini. Kunjungan orang nomor dua AS ini diyakini bukan untuk menyelesaikan persoalan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.

Asal tahu saja, hingga kini proses negosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesia masih dilakukan. Di mana perusahaan tambang milik Freeport McMoran enggan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, yang mengharuskan Freeport mengubah status izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dijadwalkan proses negosiasi berlangsung sekira 120 hari.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kunjungan Wapres AS ke Indonesia lebih kepada pembahasan perekonomian kedua negara. Seperti perdagangan dan perekonomian.

"Saya tidak tahu apakah spesifik begitu (soal pembahasan Freeport) Mestinya tidaklah. Itu lebih kepada hal-hal hubungan antar negara. Artinya pertemuan seperti itu tidak bisa negosiasi," ujar Darmin di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Darmin mempertegas, kunjungan Wapres AS pasti ingin menyampaikan concern AS saat ini seperti apa. Begitu juga sebaliknya, AS ingin mengetahui concern Indonesia saat ini seperti apa.

"Concernnya apa dengan hubungan ekonomi dengan mereka. Ya begitulah, namanya juga hubungan antar negara. Kan tidak pakai meng-klaim2 dalam situasi seperti ini," ujarnya.

(kmj)