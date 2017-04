\Jelang Puasa dan Lebaran, Bagaimana Ketersediaan Bahan Pokok? \

KARAWANG - Bulan depan masyarakat Indonesia akan memasuki bulan puasa yang identik dengan peningkatan konsumsi. Bahan - bahan pokok yang biasanya mengalami lonjakan tajam saat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), puasa dan Idul Fitri 2017, antaranya daging, beras, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya.

Lalu bagaimana kesiapan Pemerintah terkait pasokan komoditas tersebut jelang HKBN?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin bahwa pasokan beras menjelang HKBN, puasa dan Idul Fitri 2017 tercukupi. Saat ini Kementerian Pertanian mencatat pasokan beras sebanyak 2 juta ton, bawang merah 2.000 ton, bawang putih 1.000 ton serta daging 40.000 ton.

"Kita sudah siap dari awal menyiapkan pangan untuk Ramadhan, sekarang ada beras yang jadi komoditas strategis itu tersedia 2 juta ton lebih, bawang merah 2 ribu ton, dan bawang putih seribu ton, daging 40 ribu ton, ini kami sepakat menjaga hari besar Idul Fitri dan Ramadhan harus stabil," ujarnya saat menghadiri Apel Siaga TTI di Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/4/2017).

Selain pasokan yang disebutkan Amran di atas, Direktur Komersial Perum Bulog Karyawan Gunarso mengatakan pihaknya juga menjamin ketersediaan gula sebanyak 300ribu ton jelang HKBN tahun ini.

Selain menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, Perum Bulog akan mengadakan operasi pasar apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Operasi pasar ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

"Nanti kita lakukan operasi pasar ada dua, menggunakan operasi pasar murah menggunakan komersil, ada operasi pasar dengan cadangan beras pemerintah itu nanti untuk beras level medium, jadi dua duanya kita jaga, di level medium dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di level premium dengan operasi pasar murah," terangnya.

Hingga saat ini, pihak Perum Bulog menilai belum menemui urgensi untuk melakukan impor daging. Menurut Gunarso, persediaan daging saat ini masih dapat mengakomodasi keperluan konsumsi masyarakat.

"Kita tunggu regulator saja, yes or no kita tinggal jalankan saja, stok daging kita banyak kerbau untuk sapi kita sudah cukup lama dan menipis harganya Rp60 ribu per kilogram di distributor, untuk HET nya Rp80 ribu," tambah dia.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga jelas puasa dan Idul Fitri 2017 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tetap (HET) untuk tiga bahan pokok. HET tersebut telah berlaku sejak 10 April 2017 di pasar ritel modern dan dipastikan tidak akan ada kenaikan hingga September 2017 mendatang.

Gula pasir dipatok pada harga Rp12.500 per kilogram (kg), minyak goreng curah Rp11.000 per kg dan daging beku Rp80.000 per kg.