\Wapres JK-Pence Bakal Saksikan Penandatanganan Kerjasama Bisnis\

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bisnis antara pengusaha Indonesia dan AS dalam kunjungan Pence di Jakarta pada 21 April 2017.



"Soal forum bisnis, mereka seperti biasa ada MoU antara para pengusaha, jumlahnya saya belum tahu, tapi sebetulnya investasi terbesar AS di Indonesia itu energi," kata Wapres RI di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).



Wapres Amerika Serikat Michael Pence akan berkunjung ke Indonesia pada 20-21 April 2017, setelah mengunjungi Korea Selatan dan Jepang.



Pernyataan Wapres JK sesuai dengan keterangan pers dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (17/4), Wapres RI dan Wapres Pence akan menyaksikan penandatanganan MoU lima perusahaan di bidang energi dan teknologi informasi (IT).



Lima perusahaan AS yang akan menandatangani MoU dengan pebisnis Indonesia adalah General Electric (GE), Applied Materials (AMAT), Lockhead Martin, Honeywell, dan Greenbelt Waste Resources.



Selain itu, Wapres Kalla juga akan membahas lebih lanjut rencana perusahaan minyak dan gas AS untuk terlibat dalam proyek "Indonesia Deepwater Development" (IDD).



"Ya dan memang sektor energi kita butuhkan karena memang butuh modal besar dan teknologi yang tinggi, kita sudah bicarakan pendahuluannya, bagaimana Natuna, IDD di Chevron, dan sebagainya," kata dia.



Wapres Jusuf Kalla dan Mike Pence dijadwalkan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut setelah membuka dan memberikan sambutan dalam Pertemuan Bisnis AS-Indonesia di Hotel Shangrila, Jakarta, 21 April 2017.



Sebelumnya, pada 20 April 2017, Wapres Pence akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemudian pertemuan bilateral dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta.



Selain itu, Mike Pence juga diagendakan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dalam rangkaian peringatan 40 tahun hubungan AS-ASEAN.

(kmj)