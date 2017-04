\BUSINESS HITS: Wah, Indonesia Butuh 3 Juta Cangkul per Tahun\

SURABAYA - Kementerian Perindustrian menyatakan industri dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan produk cangkul Indonesia yang mencapai 3 juta unit per tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan cangkul untuk petani tersebut. Sebab, pihaknya kini bekerja sama dengan empat perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan 3 juta unit cangkul.

"Kebutuhan cangkul 3 juta per tahun untuk kebutuhan pertanian. Tidak masalah karena kapasitas dari PT Boma Bisma Indra (BBI) bisa 100 ribu unit per bulan. Kalau harus mengejar 3 juta unit per tahun akan menambah line production," ungkapnya di Pasuruan, Surabaya, Selasa (18/4/2017).

