\Produksi AS Meningkat Tekan Harga Minyak Dunia\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), tertekan kekhawatiran kelebihan pasokan, karena produksi minyak serpih (shale oil) AS pada Mei diperkirakan akan terus meningkat.

Produksi minyak mentah AS pada ladang-ladang serpih utama diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 juta barel per hari pada Mei, menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Selasa (18/4).

Beberapa analis mengatakan bahwa produksi minyak yang lebih banyak bisa jadi berasal dari ladang-ladang serpih AS, karena perusahaan-perusahaan keuangan menginvestasikan miliaran dalam produksinya.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, turun USD0,24 menjadi menetap di USD52,41 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, turun USD0,47 menjadi ditutup pada USD54,89 per barel di London ICE Futures Exchange.