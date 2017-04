\ANIES SANDI MENANG: Berikan yang Terbaik bagi Ekonomi Jakarta\

JAKARTA – Warga Jakarta akan menghelat pesta demokrasi dengan melangsungkan Pilkada DKI Putaran Kedua, dengan hasil unggul pasangan Anies-Sandi. Dengan begitu pasangan calon nomor 3 akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berharap siapa pun yang terpilih nantinya akan memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Siapa pun yang kalah di Putaran ke 2 pilkada ini diharapkan menerima dengan lapang dada agar proses pilkada ini berjalan dengan damai," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Bhima melanjutkan, pemimpin yang terpilih nantinya harus mempunyai target ekonomi untuk Jakarta selama 5 tahun ke depan.

"Adapun beberapa target dari ekonomi Jakarta seperti selama 100 hari harus ada peningkatan di penyerapan tenaga kerja. Selain itu pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada triwulan ke III-2017," jelas Bhima.

Selain itu, Bhima juga Pilkada DKI Putaran Kedua ini akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar saham dan Rupiah.

"Kalau terus berlangsung aman tanpa ada konflik seperti ini tentu ada pengaruhnya terhadap Rupiah maupun Pasar Saham. Sementara Rupiah ada di range Rp13.280 sampai dengan Rp13.300," jelas Bhima.

