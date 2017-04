\Efek Pilkada Aman, Investasi Jangka Panjang Makin Menggeliat\

JAKARTA - Rakyat Jakarta akan menghelat pesta demokrasi esok hari dengan melangsungkan Pilkada DKI Putaran Kedua.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai keamanan Pilkada DKI Putaran Kedua ini akan sangat mempengaruhi investasi ke depannya.

"Efek Pilkada ke investasi cukup besar. Sebenarnya ada beberapa investor kelas kakap dan perusahaan besar yang masih menahan investasi karena Pilkada," jelasnya saat dihubungi Okezone, Selasa (18/4/2017).

Secara keseluruhan, lanjut Bhima, kepercayaan investor global terhadap Indonesia cukup positif. Terbukti dari besarnya dana asing yang terus mengalir ke Indonesia.

"Hal ini dibuktikan dari masuknya modal asing sebesar Rp81 triliun sejak Januari hingga pekan kedua April 2017," tambah dia.

Sehingga dirinya sangat mengharapkan Pilkada DKI Putaran Kedua ini berlangsung dengan aman. Terlepas dari pelbagai sentimen negatif yang menyangkut Pilkada DKI Putaran Kedua akhir - akhir ini. Dengan demikian, kepercayaan investor akan perekonomian Indonesia semakin kuat sehingga menambah geliat investasi.

"Jadi asalkan keamanan kondusif. Pasca-Pilkada aliran modal dan geliat investasi bisa lebih positif. Toh surplus perdagangan masih di atas Rp1 miliar dolar," pungkasnya.

(kmj)